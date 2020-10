GfVip, Stefania Orlando in lacrime. 'Mi odiano tutti. Che ci sto a fare qui dentro io?' (Di martedì 27 ottobre 2020) Stefania Orlando scoppia a piangere da sola in giardino e poi insieme a Tommaso Zorzi. La concorrente del Grande Fratello Vip si è sentita toccata nel profondo, al punto da ritenersi odiata da tutto ... Leggi su leggo (Di martedì 27 ottobre 2020)scoppia a piangere da sola in giardino e poi insieme a Tommaso Zorzi. La concorrente del Grande Fratello Vip si è sentita toccata nel profondo, al punto da ritenersi odiata da tutto ...

Ultime Notizie dalla rete : GfVip Stefania Stefania Orlando: "Mi odiano tutti"

Tutto è andato liscio fino a quando Tommaso, a sopresa, ha scelto di schierarsi con Guenda e non con Stefania. In un primo momento la showgirl ha appoggiato la scelta dell'influencer ma poi i primi ...

Antonella Elia e Francesco Oppini: si riaccende la miccia - Grande Fratello VIP | GFVIP 5

Durante la scorsa puntata l'occhio del Grande Fratello si è concentrato particolarmente sul legame d'amicizia nato fra Francesco Tommaso , un rapporto che agli occhi di alcuni non sembra poi così limp ...

