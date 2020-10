FIFA Ultimate Team e gli scambi FGS Swap, cosa sono e come funzionano (Di martedì 27 ottobre 2020) La settimana di FIFA Ultimate Team è abitualmente costellata di eventi fissi, che tengono alta l’attenzione della community. C’è sostanzialmente sempre qualcosa da fare all’interno del videogioco di calcio di Electronic Arts. Sfide Creazione Rosa (le cosiddette SBC), Squad Battles, Rivals o la Weekend League. Per non parlare poi degli obbiettivi, con i premi golosi che si aggiungono a quelli rilasciati per il raggiungimento dei posizionamenti all’interno delle diverse competizioni. Tutti ottimi motivi per connettersi quotidianamente a FIFA Ultimate Team e a giocare una manciata di ore. Non era però contenta di ciò Electronic Arts, viste le ultime manovre attuate dagli sviluppatori. Che porteranno gli utenti a ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 ottobre 2020) La settimana diè abitualmente costellata di eventi fissi, che tengono alta l’attenzione della community. C’è sostanzialmente sempre qualda fare all’interno del videogioco di calcio di Electronic Arts. Sfide Creazione Rosa (le cosiddette SBC), Squad Battles, Rivals o la Weekend League. Per non parlare poi degli obbiettivi, con i premi golosi che si aggiungono a quelli rilasciati per il raggiungimento dei posizionamenti all’interno delle diverse competizioni. Tutti ottimi motivi per connettersi quotidianamente ae a giocare una manciata di ore. Non era però contenta di ciò Electronic Arts, viste le ultime manovre attuate dagli sviluppatori. Che porteranno gli utenti a ...

