Ex di Temptation Island accoltellato: "La fidanzata ha provato ad ucciderlo" (Di martedì 27 ottobre 2020) Michael De Giorgio, ex volto di Temptation Island, è stato aggredito e ferito con un paio di forbici, che gli hanno sorpassato il polso sinistro da parte a parte. A raccontare il fatto è stato lui su Instagram dove ha pubblicato anche una foto. "Questa notte sono stato ferito con una forbice, è entrata ed uscita dall'altra parte del polso, ha lesionato i tendini e ho rischiato l'emorragia… sono da poco uscito dalla sala operatoria e ci tenevo a rassicurare tutti, amici e non. L'intervento è andato bene. Non si sa ancora se mi rimarranno delle limitazioni motorie, non voglio nemmeno pensarci… Grazie a chi stanotte mi è stato vicino nel momento del bisogno. Il dolore più grande è dentro al petto, e per questo purtroppo non c'è nessuna cura".

