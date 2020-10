Dpcm, tutti contro tutti nella maggioranza, Salvini: “Bene le parole di Renzi, ora aspettiamo i fatti” (Di martedì 27 ottobre 2020) tutti contro tutti nella maggioranza sul nuovo Dpcm. Così agenzie stampa e quotidiani descrivono il clima nel governo dopo il varo del Dpcm del 25 ottobre che ha istituito il lockdown del tempo libero, come è stato giornalisticamente definito, con una stretta su ristorazione, palestre, cinema e teatri. In realtà nella maggioranza lo scontro è soprattutto tra il Pd, che ha fortemente spinto per le nuove misure restrittive, e Italia Viva, con Matteo Renzi che non a caso incassa il plauso della Lega. Nuovo Dpcm, Gualtieri: “Indennizzi entro metà novembre” Renzi e Salvini ... Leggi su blogo (Di martedì 27 ottobre 2020)sul nuovo. Così agenzie stampa e quotidiani descrivono il clima nel governo dopo il varo deldel 25 ottobre che ha istituito il lockdown del tempo libero, come è stato giornalisticamente definito, con una stretta su ristorazione, palestre, cinema e teatri. In realtàlo sè soprattutto tra il Pd, che ha fortemente spinto per le nuove misure restrittive, e Italia Viva, con Matteoche non a caso incassa il plauso della Lega. Nuovo, Gualtieri: “Indennizzi entro metà novembre”...

