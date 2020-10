Devil May Cry 5: Special Edition non avrà il supporto al ray tracing su Xbox Series S (Di martedì 27 ottobre 2020) La scorsa settimana abbiamo dedicato una notizia ai miglioramenti grafici su next-gen promessi da Devil May Cry 5: Special Edition senza però poter condividere dettagli precisi su ciò che potremmo aspettarci dalla versione Xbox Series S. La next-gen meno potente di Microsoft dovrà rinunciare a qualche feature o miglioramento?Com'era facilmente immaginabile la risposta è sì e in fondo non potrebbe che essere così considerando le caratteristiche della console. Probabilmente questa "inferiorità" sarà inevitabile praticamente per ogni gioco ma sarà sicuramente interessante capire quanto sarà evidente. Andando nello specifico, per quanto riguarda Devil May Cry 5 sembrerebbe tutto sommato piuttosto limitata.Su ... Leggi su eurogamer (Di martedì 27 ottobre 2020) La scorsa settimana abbiamo dedicato una notizia ai miglioramenti grafici su next-gen promessi daMay Cry 5:senza però poter condividere dettagli precisi su ciò che potremmo aspettarci dalla versioneS. La next-gen meno potente di Microsoft dovrà rinunciare a qualche feature o miglioramento?Com'era facilmente immaginabile la risposta è sì e in fondo non potrebbe che essere così considerando le caratteristiche della console. Probabilmente questa "inferiorità" sarà inevitabile praticamente per ogni gioco ma sarà sicuramente interessante capire quanto sarà evidente. Andando nello specifico, per quanto riguardaMay Cry 5 sembrerebbe tutto sommato piuttosto limitata.Su ...

