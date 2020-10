Covid, DaD per Scuole superiori e Università in Abruzzo Marsilio ha firmato l'ordinanza (Di martedì 27 ottobre 2020) L'Aquila - l presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l'ordinanza numero 92 che prevede ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, tra cui la didattica a distanza per le Scuole superiori e l'Università. "Ho firmato l’ordinanza con la quale il Comitato tecnico scientifico regionale e il CREA sin da venerdì avevano suggerito l’opportunità di passare alla Didattica a Distanza per le Scuole secondarie superiori (con esclusione dei disabili e di altre motivate situazioni di necessità), nel testo proposto e condiviso dall’Assessore alla Salute e dal Dipartimento. Una misura che si ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 27 ottobre 2020) L'Aquila - l presidente della Regione, Marco, hal'numero 92 che prevede ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da-19, tra cui la didattica a distanza per lee l';. "Hol’con la quale il Comitato tecnico scientifico regionale e il CREA sin da venerdì avevano suggerito l’opportunità di passare alla Didattica a Distanza per lesecondarie(con esclusione dei disabili e di altre motivate situazioni di necessità), nel testo proposto e condiviso dall’Assessore alla Salute e dal Dipartimento. Una misura che si ...

