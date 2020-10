Coronavirus | impennata di contagi e morti Gli esperti | Trend epidemia in marcato aumento | sette regioni da codice rosso

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 27 ottobre 2020) Sono 21994 (17.012 ieri) i nuovi casi registrati in Italia dove, nelle ultime 24 ore, sono stati effettuati 174398 tamponi, 50 mila più di ieri. Sono 221 (141 ieri) i nuovi decessi. Si tratta di un dato che porta 37.700 il numero complessivo deida inizio pandemia. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Attualmente sono positive nel nostro Paese 255.090 persone. Sono 13.955, 958 più di ieri, i ricoverati con sintomi negli ospedali italiani. Nelle terapie intensive sono ricoverate 1411 persone, 127 più di ieri. In isolamento domiciliare oggi sono 255090 persone, 32.687 più di ieri. Oggi in Italia sono positive, 255.090 persone, 18.406 più di ieri.Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati effettuati 174.398 tamponi, 49.712 più di ieri. Si tratta di un dato che porta a 14.953.086 il numero ...