"Chi non indossa la mascherina può presentare tratti antisociali di personalità": lo studio

La resistenza ad indossare la mascherina e il rifiuto delle norme anti-contagio potrebbero essere collegati con tratti anti-sociali di personalità: è la conclusione a cui sono giunti alcuni scienziati brasiliani, autori di uno studio citato dalla testata britannica Independent.

La ricerca, prima nel suo genere in America Latina, si basa su interviste condotte su un campione di 1.500 persone tra i 18 e i 73 anni. Mediante questionario gli scienziati hanno voluto fare chiarezza sulla capacità empatica e sugli impulsi provati dai soggetti in base a sentimenti suscitati da altre persone. Tra i temi anche l'uso della mascherina come strumento di protezione collettivo.

Sulla base delle interviste è stato possibile identificare due profili: il primo, ...

