Call of Duty Black Ops Cold War: ecco finalmente il trailer di gameplay di lancio! (Di martedì 27 ottobre 2020) Circa due settimane all’uscita di Call of Duty Black Ops: Cold War e Actvision ha pubblicato il trailer di gameplay di lancio. Buona visione! Sembra solo ieri che si parlava del nuovo CoD solo in termini di rumor con The Red Door, l’alpha del gioco trapelata online diversi mesi fa. Ora, invece siamo arrivati quasi all’uscita dell’attesissima new entry nel fenomeno sparatutto più popolare di sempre. Proprio in vista del prossimo debutto sul mercato globale Treyarch e Activision hanno rilasciato il trailer di gameplay di lancio di Call of Duty: Black Ops Cold War. Quest’ultimo verrà rilasciato il 13 novembre e si prospetta un progetto ... Leggi su tuttotek (Di martedì 27 ottobre 2020) Circa due settimane all’uscita diofOps:War e Actvision ha pubblicato ildidi lancio. Buona visione! Sembra solo ieri che si parlava del nuovo CoD solo in termini di rumor con The Red Door, l’alpha del gioco trapelata online diversi mesi fa. Ora, invece siamo arrivati quasi all’uscita dell’attesissima new entry nel fenomeno sparatutto più popolare di sempre. Proprio in vista del prossimo debutto sul mercato globale Treyarch e Activision hanno rilasciato ildidi lancio diofOpsWar. Quest’ultimo verrà rilasciato il 13 novembre e si prospetta un progetto ...

TheGeek_Zone : @DesignIngame Un Call of Duty en casa tranquilito. - tivooweb : Activision pubblica un nuovo trailer ufficiale per Call of Duty: Black Ops Cold War - Eurogamer_it : #CallofDutyBlackOpsColdWar è alle porte! #CoD #BlackOps - oceweb : Call of Duty Cappellino Scar – [Edizione: Germania] - josera_gtz : @nattaliach1 A mi igual, no me carga el call of duty -