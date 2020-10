Atp Vienna 2020: Sonego perfetto al primo turno, Lajovic battuto in due set (Di martedì 27 ottobre 2020) Lorenzo Sonego comincia con il piede giusto l’avventura nel tabellone principale del torneo Atp 500 di Vienna 2020. Il torinese, dopo aver perso nelle qualificazioni ed essere stato successivamente ripescato, batte Dusan Lajovic nel match valevole per il primo turno. L’azzurro si impone senza problemi in due set con il punteggio di 6-4 6-3. Ottima prestazione per Sonego, che concede quattro sole palle break, non perdendo mai il servizio e trovando i giusti colpi nei momenti decisivi. Agli ottavi di finale c’è il polacco Hubert Hurkacz, che ha battuto Attila Balazs. IL TABELLONE DEL TORNEO Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020) Lorenzocomincia con il piede giusto l’avventura nel tabellone principale del torneo Atp 500 di. Il torinese, dopo aver perso nelle qualificazioni ed essere stato successivamente ripescato, batte Dusannel match valevole per il. L’azzurro si impone senza problemi in due set con il punteggio di 6-4 6-3. Ottima prestazione per, che concede quattro sole palle break, non perdendo mai il servizio e trovando i giusti colpi nei momenti decisivi. Agli ottavi di finale c’è il polacco Hubert Hurkacz, che haAttila Balazs. IL TABELLONE DEL TORNEO

