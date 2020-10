Atp Nur Sultan 2020 | programma | orari e ordine di gioco di mercoledì 28 ottobre

Leggi su sportface

(Di martedì 27 ottobre 2020) Il, glie l’didi mercoledì 28al torneo Atp 250 di Nur. Non ci sono italiani in campo ma tante sono le sfide degne di nota nella terza giornata di match sui campi del Kazakistan. Si sfideranno, tra gli altri, Tiafoe e Kecmanovic, in chiusura dic’è il padrone di casa Bublik contro McDonald. Ecco di seguito campi edelle partite del secondo turno. ILCENTRALE ore 7 Tiafoe vs (2) Kecmanovic non prima delle ore 8.30 Verdasco vs (4) Millman a seguire Delbonis vs Kukushkin non prima delle ore 13 (PR) McKenzie vs (6) Bublik CAMPO 1 ore 7 (7) Paul vs Albot a seguire Vesely vs Gerasimov