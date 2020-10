“Volevo essere io a dirvelo”. Gerry Scotti positivo al Covid. Le condizioni del conduttore (Di lunedì 26 ottobre 2020) Gerry Scotti, la notizia lasca tutti senza parole. Lo ha annunciato il conduttore in persona, anche se già durante le prime ore della mattina è stato il sito Dagospia ad aver messo la pulce nell’orecchio. Poco dopo la conferma è arrivata proprio per volontà del conduttore. “Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”, parla così Gerry Scotti sul proprio profilo social. La tensione si fa sentire, ma come sempre il conduttore prova a rassicurare tutti. Una mancanza, la sua, che sicuramente peserà sui palinsesti televisivi e che dovrà andare incontro a una soluzione. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020), la notizia lasca tutti senza parole. Lo ha annunciato ilin persona, anche se già durante le prime ore della mattina è stato il sito Dagospia ad aver messo la pulce nell’orecchio. Poco dopo la conferma è arrivata proprio per volontà del. “Volevoio a dirvelo: ho contratto il-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”, parla cosìsul proprio profilo social. La tensione si fa sentire, ma come sempre ilprova a rassicurare tutti. Una mancanza, la sua, che sicuramente peserà sui palinsesti televisivi e che dovrà andare incontro a una soluzione. ...

Agenzia_Ansa : Gerry Scotti: 'Sono positivo al #Covid-19. Volevo essere io a dirvelo. Sono a casa, sotto controllo medico' #ANSA - romeoagresti : #Pirlo su #Dybala: “Ho parlato con lui ieri. Era un po’ arrabbiato per non essere entrato sabato, viene da tre mesi… - Virus1979C : RT @Agenzia_Ansa: Gerry Scotti: 'Sono positivo al #Covid-19. Volevo essere io a dirvelo. Sono a casa, sotto controllo medico' #ANSA https:/… - Monicavda83 : RT @leggoit: Gerry Scotti positivo al Coronavirus, l'annuncio sui social: «Volevo essere io a dirvelo» - monikindaaaa : RT @riktroiani: 'Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il #Covid19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l'affetto e… -

