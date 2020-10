Tribunale di Napoli a rischio Covid: contagi in aumento e udienze ridotte. Esposto dello studio legale Vizzino (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Risale a pochi giorni fa la pubblicazione del Decreto n. 287/2020 con il quale il Presidente del Tribunale di Napoli, ribaltando completamente le precedenti decisioni, arbitrariamente ha disposto la drastica riduzione del numero di udienze da trattare in presenza fisica dinanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli – è quanto si legge nell’Esposto presentato dall studio legale Vizzino, nel quale si rileva che – in particolare, con decorrenza immediata e fino al 31 dicembre 2020, è consentito ai Giudici di Pace di Napoli di trattare solo 10 cause al giorno rispetto ai precedenti decreti emanati che avevano disposto invece la trattazione di circa 20 vertenze per ciascuna udienza”. ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Risale a pochi giorni fa la pubblicazione del Decreto n. 287/2020 con il quale il Presidente deldi, ribaltando completamente le precedenti decisioni, arbitrariamente ha disposto la drastica riduzione del numero dida trattare in presenza fisica dinanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di– è quanto si legge nell’presentato dall, nel quale si rileva che – in particolare, con decorrenza immediata e fino al 31 dicembre 2020, è consentito ai Giudici di Pace didi trattare solo 10 cause al giorno rispetto ai precedenti decreti emanati che avevano disposto invece la trattazione di circa 20 vertenze per ciascuna udienza”. ...

claudiopanarel7 : @IBadaracco Si hai ragione, ma la misurazione era tanto per dire che non fan più nulla. Nei negozi si entra 1 e san… - kyappy80 : Cari ristoratori,invece di spendere soldi inutilmente in gel magici,divisori,prati verdi,spendeteli per gli avvocat… - melettadl : @AlleracNicola Dietro le proteste di Napoli c'è una nuova ordinanza del presidente del tribunale dei vigili di pace… - VittoriaB12 : RT @LunatiLuciano: ATTACCARE LA POLIZIA A NAPOLI È STATO UNO SBAGLIO. MA C'È DA NOTARE L'APERTURA IMMEDIATA DEL TRIBUNALE, CHIUSO X COVID.… - leoberthi : RT @LunatiLuciano: ATTACCARE LA POLIZIA A NAPOLI È STATO UNO SBAGLIO. MA C'È DA NOTARE L'APERTURA IMMEDIATA DEL TRIBUNALE, CHIUSO X COVID.… -

Ultime Notizie dalla rete : Tribunale Napoli Tribunale di Napoli, casi di Covid in aula: stop alla sezione «Lavoro» Il Mattino Tribunale di Napoli a rischio Covid: contagi in aumento e udienze ridotte. Esposto dello studio legale Vizzino

“Risale a pochi giorni fa la pubblicazione del Decreto n. 287/2020 con il quale il Presidente del Tribunale di Napoli, ribaltando completamente le precedenti decisioni, arbitrariamente ha disposto la ...

Concussione: rigettato appello arresto ex senatore Nespoli

Niente arresti domiciliari per l'ex senatore ed ex sindaco di Afragola (Napoli) Vincenzo Nespoli accusato di tentata concussione e turbativa d'asta: il Tribunale del Riesame di Napoli ha rigettato l'i ...

“Risale a pochi giorni fa la pubblicazione del Decreto n. 287/2020 con il quale il Presidente del Tribunale di Napoli, ribaltando completamente le precedenti decisioni, arbitrariamente ha disposto la ...Niente arresti domiciliari per l'ex senatore ed ex sindaco di Afragola (Napoli) Vincenzo Nespoli accusato di tentata concussione e turbativa d'asta: il Tribunale del Riesame di Napoli ha rigettato l'i ...