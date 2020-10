Shkodra Elektronike online con il nuovo singolo

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Synin si qershia del grande compositore scutarino Prenk Javoka Fuori il(secondo)del folle progetto formato da Kole Laca e Beatrice Gjergji, insieme. I loro brani sono un’atipica rivisitazione in chiave elettronica della musica tradizionale della loro città natale, Scutari (Albania). Loro ne parlano come di post immigrant pop. Synin… L'articolo Corriere Nazionale.

sonomusicgroup : Clubbing e vibrazioni balcaniche: in anteprima il video di “Synin si Qershia” degli Shkodra Elektronike: Un interes… -

Ultime Notizie dalla rete : Shkodra Elektronike

Corriere Nazionale

Fuori il nuovo (secondo) singolo del folle progetto formato da Kole Laca e Beatrice Gjergji, insieme Shkodra Elektronike. I loro brani sono un’atipica rivisitazione in chiave elettronica della musica ...The Atlas of Beauty sceglie come colonna sonora la canzone albanese Në zaman t'asaj furie del duo albanese Kole Laca e Beatriçe Gjergji ...