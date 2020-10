Sgarbi contro il Dpcm: a Sutri, comune del quale è sindaco, i bar chiudono alle 20 e i ristoranti alle 22 (Di lunedì 26 ottobre 2020) L'articolo Sgarbi contro il Dpcm: a Sutri, comune del quale è sindaco, i bar chiudono alle 20 e i ristoranti alle 22 MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 26 ottobre 2020) L'articoloil: adel, i bar20 e i22 MeteoWeb.

bure74 : @GiovaQuez Confermo,sottoscrivo e firmo e aggiungo mannaggia agli Zangrilli,Salvini,Meloni,Briatori e Sgarbi di tur… - zazoomblog : “Ribellatevi!”. Sgarbi con attori ristoratori e ambulanti contro “il maledetto governo Conte” (video) - #“Ribellat… - SecolodItalia1 : “Ribellatevi!”. Sgarbi con attori, ristoratori e ambulanti contro “il maledetto governo Conte” (video)… - RichbonesE : RT @GiuliaMengolini: Vergognoso far scannare Pregliasco che è un virologo contro un critico d'arte completamente ignorante in tema di scien… - ciolonap : RT @GiuliaMengolini: Vergognoso far scannare Pregliasco che è un virologo contro un critico d'arte completamente ignorante in tema di scien… -