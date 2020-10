Scuola, Conte: “Decisione didattica a distanza non facile ma necessaria perché la curva dei contagi diventa molto preoccupante” (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Con le nuove regole probabilmente per buona parte passerete e abbraccerete la logica di una didattica a distanza, è stata una decisione non facile, voi siete testimoni di tutti gli sforzi fatti a livello centrale con i sindaci e le autorità locali, le famiglie e gli studenti stessi”. E’ quanto ha detto il premier, Giuseppe Conte, a proposito delle restrizioni introdotto dal nuovo Dpcm. “Oggi dobbiamo abbracciare e integrare anche la didattica a distanza – ha aggiunto il presidente del Consiglio -, diventa necessario perché la curva dei contagi diventa molto preoccupante. Confidiamo di farlo solo per qualche settimana, il tempo necessario per riportare ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Con le nuove regole probabilmente per buona parte passerete e abbraccerete la logica di una, è stata una decisione non, voi siete testimoni di tutti gli sforzi fatti a livello centrale con i sindaci e le autorità locali, le famiglie e gli studenti stessi”. E’ quanto ha detto il premier, Giuseppe, a proposito delle restrizioni introdotto dal nuovo Dpcm. “Oggi dobbiamo abbracciare e integrare anche la– ha aggiunto il presidente del Consiglio -,necessario perché ladeipreoccupante. Confidiamo di farlo solo per qualche settimana, il tempo necessario per riportare ...

