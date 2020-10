Scartato dal Manchester City, Jeremy Wisten muore suicida a 17 anni (Di lunedì 26 ottobre 2020) È morto suicida - vittima di una forma depressiva insorta dopo il sogno spezzato di diventare calciatore - Jeremy Wisten , ex giocatore dell’Academy del Manchester City. Nato in Malawi Wisten si era... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 26 ottobre 2020) È morto- vittima di una forma depressiva insorta dopo il sogno spezzato di diventare calciatore -, ex giocatore dell’Academy del. Nato in Malawisi era...

Ultime Notizie dalla rete : Scartato dal Scartato dal Manchester City, Jeremy Wisten muore suicida a 17 anni Gazzetta del Sud Referendum in Cile, ci sarà una nuova Costituzione

Si è svolto ieri un referendum in Cile. I primi risultati mostrano che la popolazione ha votato per la stesura di una nuova Costituzione.

Non buttiamo l’olio del tonno in scatola

Buone notizie per gli amanti della lotta allo spreco: l'olio d'oliva utilizzato nel tonno in scatola è un alimento buono che può essere usato come condiment ...

