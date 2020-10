Rampelli | “Conte penalizza chi rispetta le regole Subito contributi a fondo perduto per ristorazione e sport”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Senza sostegni a, i piccoli imprenditori saranno costretti a gettare la spugna. Che cosa aspetta il governo? “Sue sport Conte eroghi soldi ae dia tempi certi”, chiede Fabioincredulo di fronte all’ultimo Dpcm.: Contele eccellenze “Francamente non capiamo. L’ultimo decreto del presidente del Consiglio, di fatto,chi hato le. Chi è rimasto in piedi con sacrificio. Chi ha trasformato ristoranti e impianti sportivi investendo a proprie spese in prodotti e sanificazioni. Come richiesto dai protocolli governativi. Eppure il governo ha colpito due eccellenze italiane. La ...