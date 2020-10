Montesarchio | malviventi rapinano due portavalori | bottino da quantificare

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn)- Rapina a duequesta mattina intorno alle ore 7:50. I mezzi stavano effettuando una consegna ad un ufficio postale in via Cervinara di. Banditi con il volto travisato da mascherine e armati uno con la pistola e l’altro probabilmente con altra arma, hanno dapprima bloccato e poi derubato gli addetti al trasporto di denaro liquidi per i servizi postali, mentre gli agenti erano appena scesi dal mezzo di trasporto si apprestavano a consegnare il carico ai responsabili dell’ufficio. Ancora non quantificato il, sono ora in corso le indagini da parte dei Carabinieri della locale compagnia per risalire ai responsabili. L'articolo proviene da Anteprima24.it.