Le t-shirt green fatte con i gusci dei granchi (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Foto: Allbirds)Anche chi è cresciuto vedendo in loop il cartone della Sirenetta potrebbe stupirsi all’idea di indossare una T-shirt fatta di gusci di granchio. Eppure, è proprio su questo materiale che Allbirds, un brand californiano che produce scarpe sostenibili e che ha appena lanciato la sua prima linea di abbigliamento, ha deciso di puntare. Oltre a essere green, l’uso di gusci marini sembra avere anche proprietà anti-odore (chi lo avrebbe mai detto): significa che si resta freschi più a lungo e si può lavare meno spesso la maglietta, inquinando meno. Allbirds, che con le sue sneakers ecologiche in lana merino ha conquistato anche star come l’attore Leonardo DiCaprio, non è nuova all’uso di materiali innovativi, dalla fibra di ... Leggi su wired (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Foto: Allbirds)Anche chi è cresciuto vedendo in loop il cartone della Sirenetta potrebbe stupirsi all’idea di indossare una T-fatta didio. Eppure, è proprio su questo materiale che Allbirds, un brand californiano che produce scarpe sostenibili e che ha appena lanciato la sua prima linea di abbigliamento, ha deciso di puntare. Oltre a essere, l’uso dimarini sembra avere anche proprietà anti-odore (chi lo avrebbe mai detto): significa che si resta freschi più a lungo e si può lavare meno spesso la maglietta, inquinando meno. Allbirds, che con le sue sneakers ecologiche in lana merino ha conquistato anche star come l’attore Leonardo DiCaprio, non è nuova all’uso di materiali innovativi, dalla fibra di ...

VanityFairIt : Se a legarli è una maglietta - WIADGenova : #RT @mtderiw: RT @capoema: E plastica e canna da zucchero, eucalipto e ali di pipistrello.... no, ali di pipistrell… - mtderiw : RT @capoema: E plastica e canna da zucchero, eucalipto e ali di pipistrello.... no, ali di pipistrello no. Altrimenti @Allbirds non piacere… -

Ultime Notizie dalla rete : shirt green Le t-shirt green fatte con i gusci dei granchi Wired.it Harry Styles e Rachel di «Friends», stessa T-shirt (quasi) 20 anni dopo

Cos'hanno in comune il cantante e il celebre personaggio interpretato da Jennifer Aniston? A quanto pare una maglietta, in pieno stile normcore dei primi anni 2000 ...

ASOS DESIGN - NFL - T-shirt oversize con stampa dei Green Bay Packers

Acquista online ASOS DESIGN - NFL - T-shirt oversize con stampa dei Green Bay Packers su ASOS. Con spedizione e reso gratuiti (T&C applicabili), lo shopping non é mai stato cosí facile!

Cos'hanno in comune il cantante e il celebre personaggio interpretato da Jennifer Aniston? A quanto pare una maglietta, in pieno stile normcore dei primi anni 2000 ...Acquista online ASOS DESIGN - NFL - T-shirt oversize con stampa dei Green Bay Packers su ASOS. Con spedizione e reso gratuiti (T&C applicabili), lo shopping non é mai stato cosí facile!