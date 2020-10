Lavoro: von der Leyen, primi 10 miliardi del Sure (su 27 in totale) arriveranno all’Italia (Di lunedì 26 ottobre 2020) L'Italia da domani avrà i primi 10 mld, da investire nella cassa integrazione enel sostegno al Lavoro, su un totale di 27 mld, annuncia Ursula von der Leyen Leggi su firenzepost (Di lunedì 26 ottobre 2020) L'Italia da domani avrà i10 mld, da investire nella cassa integrazione enel sostegno al, su undi 27 mld, annuncia Ursula von der

MediasetTgcom24 : Von der Leyen: 'All'Italia i primi 10 miliardi per Cig e lavoro' #Ue - FirenzePost : Lavoro: von der Leyen, primi 10 miliardi del Sure (su 27 in totale) arriveranno all’Italia - FedericaCalvia : RT @MediasetTgcom24: Von der Leyen: 'All'Italia i primi 10 miliardi per Cig e lavoro' #Ue - nicola_vecchio : RT @MediasetTgcom24: Von der Leyen: 'All'Italia i primi 10 miliardi per Cig e lavoro' #Ue - resort7983 : RT @MediasetTgcom24: Von der Leyen: 'All'Italia i primi 10 miliardi per Cig e lavoro' #Ue -