Infortunio Bonucci, buone notizie per la Juventus: escluse lesioni (Di lunedì 26 ottobre 2020) L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 26 ottobre 2020) L'articolo CalcioWeb.

DiMarzio : Le ultime sulle condizioni del difensore della #Juventus a due giorni dalla sfida di #UCL col #Barcellona - sportli26181512 : Juventus-Barcellona, Bonucci nessuna lesione ma è in dubbio per la Champions: Il difensore non ha riportato lesioni… - sportli26181512 : Juve: Bonucci, esclusa la lesione muscolare: L'aggiornamento sulle condizioni del difensore bianconero uscito per i… - CalcioWeb : Infortunio #Bonucci, buone notizie per la @juventusfc: escluse lesioni - - calciomercatoit : #Juventus, UFFICIALE: nessuna lesione muscolare per #Bonucci, da valutare giorno per giorno -