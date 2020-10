“Ha lottato fino all’ultimo”. Rita Dalla Chiesa non nasconde il suo dolore: “È tosto” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Una valanga di emozioni ha travolto Rita Dalla Chiesa durante l’ultima puntata di Live Non è la D’Urso. Com’è ben noto, la vita della donna di spettacolo non è stata affatto semplice. Alcuni eventi l’hanno segnata per sempre, rendendola però la fantastica donna che è oggi. Oltre alla tragica morte del caro padre e quella altrettanto inaspettata di Fabrizio Frizzi, un altro dramma ha messo a dura prova la conduttrice televisiva. Alcuni dei punti salienti dell’esistenza di Rita Dalla Chiesa sono stati riproposti da Barbara D’Urso tramite un commovente filmato, stravolgendo il cuore del pubblico e della protagonista. “Barbara… È tosto, ma è stato bellissimo. Grazie!”, ha commentato la ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 26 ottobre 2020) Una valanga di emozioni ha travoltodurante l’ultima puntata di Live Non è la D’Urso. Com’è ben noto, la vita della donna di spettacolo non è stata affatto semplice. Alcuni eventi l’hanno segnata per sempre, rendendola però la fantastica donna che è oggi. Oltre alla tragica morte del caro padre e quella altrettanto inaspettata di Fabrizio Frizzi, un altro dramma ha messo a dura prova la conduttrice televisiva. Alcuni dei punti salienti dell’esistenza disono stati riproposti da Barbara D’Urso tramite un commovente filmato, stravolgendo il cuore del pubblico e della protagonista. “Barbara… È tosto, ma è stato bellissimo. Grazie!”, ha commentato la ...

