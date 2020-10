Galli: “Il lockdown fatelo per conto vostro” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Alessandro Nunziati “Il lockdown fatelo per conto vostro; limitatevi alle attività fondamentali legate al vostro lavoro e vedete meno persone possibili. Quanto alla chiusura delle scuole è la più dolorosa e difficile da decidere. La differenza fra il 75 e il 100% di didattica a distanza alle superiori mi sembra una questione di lana caprina. Per quanto … Galli: “Il lockdown fatelo per conto vostro” Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di lunedì 26 ottobre 2020) Alessandro Nunziati “Ilpervostro; limitatevi alle attività fondamentali legate al vostro lavoro e vedete meno persone possibili. Quanto alla chiusura delle scuole è la più dolorosa e difficile da decidere. La differenza fra il 75 e il 100% di didattica a distanza alle superiori mi sembra una questione di lana caprina. Per quanto …: “Ilpervostro” Impronta Unika.

SkyTG24 : Coronavirus, Galli: “Ognuno faccia il proprio lockdown stando a casa” - Adnkronos : #Galli: 'Ognuno si faccia il proprio #lockdown' - fattoquotidiano : Galli: “Ognuno si faccia il proprio lockdown, è la sola misura efficace” [L'intervista di Giampiero Calapà]… - gianpaolomartel : @revneD88 'morta nell'area covid ...' traduzione se lo è beccato in ospedale in area .... rigore intanto i 'respons… - MarcoGiorgetti5 : @SkyTG24 Ecco perché #Galli non sta in ospedale a lavorare invece di fare il giro delle tv? Tanto ormai si sa che s… -

Ultime Notizie dalla rete : Galli “Il Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera