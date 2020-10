Flavia Vento riceve un durissimo attacco dalla sorella Sabina: “Non sei normale” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nell’ultima puntata di Domenica Live è andato di scena lo scontro tra Flavia Vento e sua sorella Sabina. Le due hanno dato vita a un duello verbale memorabile, tra cani, psicologi e attici, il tutto sotto gli occhi della padrona di casa Barbara d’Urso. Prima di leggere e ascoltare quelle che sono state le dichiarazioni da parte della sorella maggiore di Flavia, va però ricordato l’antefatto: alcuni giorni fa, Sabina aveva duramente attaccato la sorella più famosa, invitandola ad andare dallo psicologo e criticandola per aver lasciato il Grande Fratello Vip 5 soltanto dopo un giorno, da qui l’idea della d’Urso di invitare a Domenica Live entrambe per un acceso confronto. Il confronto tra ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nell’ultima puntata di Domenica Live è andato di scena lo scontro trae sua. Le due hanno dato vita a un duello verbale memorabile, tra cani, psicologi e attici, il tutto sotto gli occhi della padrona di casa Barbara d’Urso. Prima di leggere e ascoltare quelle che sono state le dichiarazioni da parte dellamaggiore di, va però ricordato l’antefatto: alcuni giorni fa,aveva duramente attaccato lapiù famosa, invitandola ad andare dallo psicologo e criticandola per aver lasciato il Grande Fratello Vip 5 soltanto dopo un giorno, da qui l’idea della d’Urso di invitare a Domenica Live entrambe per un acceso confronto. Il confronto tra ...

