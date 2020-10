Erdogan contro Macron | Giorgia Meloni dalla parte dei francesi | Attacco inaccettabile

Leggi su iltempo

(Di lunedì 26 ottobre 2020)twitta anche in inglese la solidarietà a Emmanuelle minacce di. Mentre la tensione tra Francia e Turchia sale alle stelle la leader di Fratelli d'Italia e del partito dei Conservatori e riformisti europei (Ecr) esprime il suo pieno appoggio al leader francese: "Molto spesso non sono d'accordo consu diverse questioni - scrive la- ma le parole didi lui sono inaccettabili e incompatibili con i valori europei. Meritano una ferma condanna dell'intero mondo libero. Non smetteremo mai di difendere la libertà e combattere il fondamentalismo islamico". Very often I disagree withon several issues, but ...