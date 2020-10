Elisabetta Gregoraci misteri e segreti rivelati a Pierpaolo: rischio squalifica? (Di lunedì 26 ottobre 2020) Cala il mistero nella casa del Grande Fratello Vip, un mistero ovviamente ripreso e documentato dalle telecamere vigili del reality a cui non sfugge nulla o quasi. Ancora una volta a far parlare sono Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli sempre più vicini e affini nonostante la conduttrice abbia posto dei paletti per salvaguardare la sua persona agli occhi del figlio che la guarda. Questa la versione ufficiale della Gregoraci rivelata all’ex velino sempre più preso da lei ma cosciente che probabilmente non avrà il successo che spera. A quanto pare Elisabetta nasconde altro e negli ultimi giorni sembra essersi confidata con l’ex velino attraverso dei messaggi in codice scritti sulla mano di Pierpaolo che ad oggi sta comprendendo meglio le ragioni ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 26 ottobre 2020) Cala il mistero nella casa del Grande Fratello Vip, un mistero ovviamente ripreso e documentato dalle telecamere vigili del reality a cui non sfugge nulla o quasi. Ancora una volta a far parlare sonoPetrelli sempre più vicini e affini nonostante la conduttrice abbia posto dei paletti per salvaguardare la sua persona agli occhi del figlio che la guarda. Questa la versione ufficiale dellarivelata all’ex velino sempre più preso da lei ma cosciente che probabilmente non avrà il successo che spera. A quanto parenasconde altro e negli ultimi giorni sembra essersi confidata con l’ex velino attraverso dei messaggi in codice scritti sulla mano diche ad oggi sta comprendendo meglio le ragioni ...

