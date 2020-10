Darmian feticcio di Conte | l’Inter ha trovato un titolare in più

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 26 ottobre 2020) L’impatto di Matteoha stupito i tifosi dell’Inter: con personalità, tranquillità e sicurezza sembra essere ritornato l’esterno che cinque anni fa si era affermato tra i migliori in Italia Catapultatodalla falsa positività al Covid di Hakimi, Matteoha saputo cogliere l’occasione, convincendo il pubblico nerazzurro che lo aveva accolto con sufficienza e scetticismo dopo il suo arrivo dal Parma negli ultimi giorni di mercato. Uno scetticismo che indubbiamente non ha mai avuto Antonio, convinto sostenitore delle qualità del prossimo trentunenne cresciuto nelle giovanili del Milan. Una stima che risale a qualche anno fa, precisamente al momento in cui il tecnico salentino si insediò sulla panchina della Nazionale Italiana. Ebbene, in ...