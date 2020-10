Covid, de Magistris: Oggi sarò in piazza con i commercianti (Di lunedì 26 ottobre 2020) Una delegazione della giunta comunale di Napoli Oggi pomeriggio sara’ con i commercianti che hanno deciso di attuare una manifestazione a piazza del Plebiscito. Lo annuncia dai microfoni di La7 il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris che ha assicurato la sua presenza: “partecipero’ – spiega – non per protestare ma per ascoltare ed essere vicino ai cittadini che soffrono”. La manifestazione, di esercenti commerciali, titolari e gestori di bar e ristoranti e palestre, in programma per le 18, e’ nata con un tam tam via social come le altre di queste giornate. L'articolo Covid, de Magistris: Oggi sarò in piazza con i commercianti proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 ottobre 2020) Una delegazione della giunta comunale di Napolipomeriggio sara’ con iche hanno deciso di attuare una manifestazione adel Plebiscito. Lo annuncia dai microfoni di La7 il sindaco di Napoli, Luigi deche ha assicurato la sua presenza: “partecipero’ – spiega – non per protestare ma per ascoltare ed essere vicino ai cittadini che soffrono”. La manifestazione, di esercenti commerciali, titolari e gestori di bar e ristoranti e palestre, in programma per le 18, e’ nata con un tam tam via social come le altre di queste giornate. L'articolo, desarò incon iproviene da Ildenaro.it.

