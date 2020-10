Covid | anche il calcio in crisi chiede soldi al Governo

Leggi su panorama

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Seicento milioni di euro in nove mesi e il peggio non è ancora alle spalle. Anzi. Il sistemaè ad "alto rischio collasso" e l'adesione alle misure di contenimento alla pandemia, passate e future, stanno causando una "vera e propriadi sistema" dalla quale il movimento rischia di non rialzarsi se non aiutato dallo Stato. Esattamente come gli altri comparti industriali che si sono messi in fila e lo stanno facendo di nuovo per bussare alla porta delre i famosi "ristori" che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha garantito come rapidi e sostanziosi. Non deve sorprendere che ilsi muova come la cultura, il turismo e la ristorazione. Può sembrare politicamente poco corretto, ma il pallone è prima di tutto un'industria duramente colpita ...