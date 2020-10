Conte: “Occhio allo Shakhtar, non si vince per caso a Madrid” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Alla vigilia della gara in Ucraina con lo Shakhtar Donetsk, il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato della gara che attende domani i nerazzurri. Queste le parole dell’allenatore dell’Inter: “Dimentichiamo la partita di Europa League di agosto. Non si possono paragonare le due situazioni. Venivamo dal lockdown, da uno stop lungo, contava molto la condizione fisica. Oggi è diverso. Ad agosto siamo stati perfetti in entrambe le fasi, sarà importante ripetere una partita molto attenta. Loro sono molto forti, gran parte sono brasiliani molto tecnici e veloci. Serve grandissima attenzione, non per caso vinci a Madrid. Vogliamo fare una buona gara per ottenere il primo successo nel girone e non complicarci la vita”. Su Lukaku e Lautaro: “L’intesa è subito stata alta ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 ottobre 2020) Alla vigilia della gara in Ucraina con loDonetsk, il tecnico dell’Inter, Antonio, ha parlato della gara che attende domani i nerazzurri. Queste le parole dell’allenatore dell’Inter: “Dimentichiamo la partita di Europa League di agosto. Non si possono paragonare le due situazioni. Venivamo dal lockdown, da uno stop lungo, contava molto la condizione fisica. Oggi è diverso. Ad agosto siamo stati perfetti in entrambe le fasi, sarà importante ripetere una partita molto attenta. Loro sono molto forti, gran parte sono brasiliani molto tecnici e veloci. Serve grandissima attenzione, non pervinci a Madrid. Vogliamo fare una buona gara per ottenere il primo successo nel girone e non complicarci la vita”. Su Lukaku e Lautaro: “L’intesa è subito stata alta ...

non_sei_me : conte il crocifisso della chiesa che hai tenuto aperte lo preferisci A. in un occhio B. nel setto nasale C. su per il culo - non_sei_me : se vedo conte gli sputo in un occhio - tobiamc : RT @bellaotero82: @BimbiMeb Sono d’accordo, comunque spero che tengano d’occhio la situazione, o riescono a far ragionare Conte o devono se… - AnnamariaCorra7 : @TheCrusadery La Meloni continua a strizzare l’occhio a Conte !!!! - Tania71191535 : Un applauso a Conte e a tutto il suo gruppone...alle 12 non circola il virus, quindi tutti al ristorante...alle 20… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Occhio SNAI – Champions: Juve-Barcellona sul filoMessi-gol a 2,50, ma occhio a Fati Fortune Italia