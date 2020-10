Burioni esulta | C' è una notizia fantastica sul vaccino

(Di lunedì 26 ottobre 2020) MILANO - Roberto, affidandosi ad un post pubblicato sulla pagina Facebook di Medical Facts, annuncia un'importantissima novità per contrastare l'emergenza Coronavirus in corso: " Il...

Ologramma1 : - Carmela_oltre : RT @fojarol: Vaccino anti-Covid, Pfizer annuncia: pronti entro novembre. Burioni esulta: abbiamo una data - fojarol : Vaccino anti-Covid, Pfizer annuncia: pronti entro novembre. Burioni esulta: abbiamo una data - fabrywifi2_0 : Chi si fa IN(O)CULARE sta roba? L'HuffPost: Vaccino anti-Covid, Pfizer annuncia: pronti entro novembre. Burioni esu… - haelyn78 : RT @HuffPostItalia: Vaccino anti-Covid, Pfizer annuncia: pronti entro novembre. Burioni esulta: abbiamo una data -

Ultime Notizie dalla rete : Burioni esulta

Corriere dello Sport

Così il famoso virologo: "L'AstraZeneca-Oxford sembra essere in grado di stimolare una robusta risposta immunitaria anche negli anziani" ...Intanto anche le società farmaceutiche hanno avviato le procedure per avviare la distribuzione del vaccino. Ai residenti vengono addebitati 400 yuan (60 dollari) per due dosi del trattamento. Il vacci ...