Arriva “Ploom S” | si fuma senza fumo e senza odori

Arriva in Italia "Ploom S", un riscaldatore di tabacco presentato dalla JTI - Japan Tobacco International - con un sistema "HeatFlowTM" che manda a temperatura lo stick dall'esterno evitando la produzione di odori particolari percepiti come fastidiosi e assicurando un'esperienza personalizzabile e una durata più lunga. Il presidente e amministratore delegato di JTI Italia, Gian Luigi Cervesato, spiega:"La categoria dei prodotti a rischio ridotto si è sviluppata molto rapidamente qui in Italia e parliamo oggi di un mercato di 2 milioni di persone per un valore di quasi 3 miliardi di euro. Un mercato importante".Questi "prodotti alternativi di nuova generazione" sono scelti anche perché considerati potenzialmente meno dannosi rispetto al fumo di sigaretta e per il più facile utilizzo.

