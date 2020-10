Alzano | un cartello alle piscine «Senza aiuti non riapriremo»

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Gli impianti si sono adeguatinormative ma non è bastato: «Siamo preoccupati per i nostri dipendenti».

Ultime Notizie dalla rete : Alzano cartello

L'Eco di Bergamo

«Abbiamo adeguato la struttura a tutte le prescrizioni anti Covid ma in seguito all’ultimo Dpcm il nostro impianto rimarrà chiuso. Senza aiuti, dubito che riapriremo. Ringraziamo i nostri clienti e at ...L'immagine del cartello virale sui social, rilanciata anche dal leader leghista: "Quelli che per il Governo sono piccoli sacrifici..." ...