Serie A | spettacolo al Tardini | Parma-Spezia finisce 2-2

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 25 ottobre 2020)è stata una gara esaltante, condita da reti, vivacità e agonismo. Ottima la prova dei ragazzi di Italiano che si conferma un allenatore daA. I liguri vanno in rete due volte in pochi minuti con Chabot e Agudelo, Gagliolo accorcia per i crociati prima del fischio finale del primo tempo. Nella ripresa accade di tutto, locontrolla ma ilha la caparbietà di non mollare un centimetro, fino a recuperare l’incontro con un rigore procurato dal rientrante Cornelius (fallo di Terzi). A siglarlo ci pensa Kucka, rigorista dei padroni di casa., formazioni e dove vederla Come è andato il primo tempo del? Partita subito molto vivace.che inizia ...