Sci alpino | il norvegese Aleksander Aamodt Kilde positivo al Covid-19

Leggi su oasport

(Di domenica 25 ottobre 2020) Non ci voleva, ma quanto meno c’è il tempo per recuperare e risultare negativi in vista della prossima gara, teoricamente prevista a Lech (un parallelo) il prossimo 14 novembre 2020. La notizia è che il, detentore della Coppa del Mondo generale 2019-2020, è risultatoal-19. Lo hanno annunciato diversi media norvegesi.sta bene e ora ovviamente si trova ora in quarantena: “Ho sintomi lievi, ma le mie condizioni generali sono buone. Sono ottimista e credo che mi rimetterò in forma presto”, le sue parole, rilasciate attraverso un comunicato stampa federale.è stato testato subito dopo il rientro a casa da Sölden in Austria, per ...