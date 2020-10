Repubblica: condannati e scarcerati i due arrestati per gli scontri a Napoli (Di domenica 25 ottobre 2020) L’edizione napoletana di Repubblica dà notizia delle due persone arrestate per gli scontri di venerdì sera a Santa Lucia dove ha sede il palazzo della Regione Campania. Due le persone, entrambe di 32 anni, arrestate dalla Digos, condannate e subito scarcerate. Uno dei due ha un precedente per droga. È stato condannato un anno e 8 mesi per resistenza (il pm aveva chiesto 5 anni) ed è tornato libero con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziari. L’altro è stato condannato a un anno e due mesi con pena sospesa, la pubblica accusa aveva chiesto 4 anni e mezzo. Pino, ripreso mentre brandiva una bottiglia, ha anche reso dichiarazione spontanee e si è scusato con le forze dell’ordine. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 ottobre 2020) L’edizione napoletana didà notizia delle due persone arrestate per glidi venerdì sera a Santa Lucia dove ha sede il palazzo della Regione Campania. Due le persone, entrambe di 32 anni, arrestate dalla Digos, condannate e subito scarcerate. Uno dei due ha un precedente per droga. È stato condannato un anno e 8 mesi per resistenza (il pm aveva chiesto 5 anni) ed è tornato libero con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziari. L’altro è stato condannato a un anno e due mesi con pena sospesa, la pubblica accusa aveva chiesto 4 anni e mezzo. Pino, ripreso mentre brandiva una bottiglia, ha anche reso dichiarazione spontanee e si è scusato con le forze dell’ordine. L'articolo ilsta.

La parola d'ordine è "coesione": tra i livelli istituzionali e nelle realtà sociali e produttive del Paese. Le ceneri degli scontri di Napoli non si sono ancora posate quando il Presidente della Repubblica...

Guerriglia Napoli, condannati i due uomini arrestati

Sono stati processati per direttissima e condannati i due 32enni arrestati dalla Digos con l'accusa di violenze, danneggiamenti e resistenza durante gli scontri di venerdì sera a Napoli.

La parola d’ordine è “coesione”: tra i livelli istituzionali e nelle realtà sociali e produttive del Paese. Le ceneri degli scontri di Napoli non si sono ancora posate quando il Presidente della Repub ...Ansa. Sono stati processati per direttissima e condannati i due 32enni arrestati dalla Digos con l'accusa di violenze, danneggiamenti e resistenza durante gli scontri di venerdì sera a Napoli. Per uno ...