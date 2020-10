Rc auto e regole contratto base 2020: quali sono le novità? (Di domenica 25 ottobre 2020) Rc auto e regole contratto base 2020: quali sono le novità? Novità interessanti in tema di Rc auto, con l’introduzione delle regole del cosiddetto contratto-base. Infatti, da pochi giorni si è sbloccato uno strumento, previsto fin dal 2012, per aiutare gli automobilisti assicurati ad individuare la polizza Rc auto più conveniente per le loro esigenze. Il ministero dello Sviluppo economico ha così fissato – con il decreto ministeriale n. 54 dell’11 marzo, pubblicato il 17 giugno – il citato contratto base, che permette di rendere omogenei i confronti e far scattare il nuovo ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 25 ottobre 2020) Rcle novità? Novità interessanti in tema di Rc, con l’introduzione delledel cosiddetto. Infatti, da pochi giorni si è sbloccato uno strumento, previsto fin dal 2012, per aiutare glimobilisti assicurati ad individuare la polizza Rcpiù conveniente per le loro esigenze. Il ministero dello Sviluppo economico ha così fissato – con il decreto ministeriale n. 54 dell’11 marzo, pubblicato il 17 giugno – il citato, che permette di rendere omogenei i confronti e far scattare il nuovo ...

Sempreverde80 : DPCM 25 ottobre: cosa cambia per gli spostamenti, regole in auto - Cami71Michele : @AdolfoTasinato @Agenzia_Ansa I cittadini devono rispettare le regole. Dovrebbero anche essere un attimo autonomi.… - f_random : RT @marcolatini19: No il problema a Roma non sono monopattini bici motorini pedoni o strade o auto ma chi guida senza senso di responsabili… - VincenzoRavetto : @Mauro37373348 Segnalo nel pomeriggio Comune Marsciano (Pg) auto protezione civile con megafono che comunicava di r… - marcolatini19 : No il problema a Roma non sono monopattini bici motorini pedoni o strade o auto ma chi guida senza senso di respons… -

Ultime Notizie dalla rete : auto regole DPCM 25 ottobre: cosa cambia per gli spostamenti, regole in auto Motorionline DPCM 25 ottobre: cosa cambia per gli spostamenti, regole in auto

Sono state diffuse questo pomeriggio le prime indiscrezioni sulla bozza del nuovo DPCM che dovrebbe essere annunciato nella giornata di domenica 25 ottobre dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ...

Felice Maniero, una storia che diventa scuola di cittadinanza a Lendinara

[TEATRORAGAZZI] Doppio spettacolo per "Facce d'angelo" inserito nella rassegna Il Teatro Siete Voi. Il sindaco Viaro, “Il rispetto delle regole costruisce la comunità e la rende forte per affrontare l ...

Sono state diffuse questo pomeriggio le prime indiscrezioni sulla bozza del nuovo DPCM che dovrebbe essere annunciato nella giornata di domenica 25 ottobre dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ...[TEATRORAGAZZI] Doppio spettacolo per "Facce d'angelo" inserito nella rassegna Il Teatro Siete Voi. Il sindaco Viaro, “Il rispetto delle regole costruisce la comunità e la rende forte per affrontare l ...