Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 25 ottobre 2020) Cosa prevede questaastrologica che segna la fine del mese die l’inizio del mese di? Lo scopriamo con l’diFox Ariete Qualcosa o qualcuno disturba l’equilibriodel tuo cielo. Per cui sarebbe opportuno provare a stare un po’ più tranquilli. Quantomeno pazienta fino a dicembre, che sarà poi per te il mese delle grandi occasioni. Per quel che concerne il lavoro occorre stabilire nuove strategie: qualcuno fatuca a dare valore al lavoro che hai svolto finora. Toro Dovresti aprire gli occhi su quella stpria che era nata agli inizi dell’anno. La situazione non è piacevole, è sarebbe opportuno bon discutere sugli aspetti economici (i spldi sono la debolezza che avrai fino alla fine del ...