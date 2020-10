Nuovo Dpcm, Toti: "Decisioni punitive per bar e ristoranti" (Di domenica 25 ottobre 2020) Il presidente della Regione Liguria: "Misure andavano prese, ma la crisi economica fa davvero male" Leggi su repubblica (Di domenica 25 ottobre 2020) Il presidente della Regione Liguria: "Misure andavano prese, ma la crisi economica fa davvero male"

GiuseppeConteIT : Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM - Corriere : Nuovo Dpcm Covid ufficiale, ristoranti e bar chiusi alle 18. Il provvedimento in vigore fino al 24 novembre - LegaSalvini : BASSETTI STRONCA IL NUOVO #DPCM DI CONTE: 'RISTORANTI CHIUSI ALLE 18? NON RISOLVE NULLA' - TV7Benevento : Covid-19. Il Presidente Conte ha firmato nuovo Dpcm, in vigore da lunedì... - RoJuventina : RT @gilardisil: In pratica con il nuovo #Dpcm per stare bene, bisogna evitare tutte le cose che vi fanno star bene. Siate tristi, non assa… -