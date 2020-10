Nuovo Dpcm: spostamenti tra comuni possibili ma sconsigliati (Di domenica 25 ottobre 2020) Conte ha firmato il Nuovo Dpcm: spostamenti tra comuni ancora consentiti ma fortemente sconsigliati. Le misure per ristoranti, bar, palestre, piscine e sale giochi Il premier Giuseppe Conte ha firmato nella notte il Dpcm con le nuove misure restrittive anti Covid in vigore da domani, 26 ottobre (e fino al 24 novembre). LEGGI ANCHE: Conte: “Crescita contagi preoccupante,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 25 ottobre 2020) Conte ha firmato iltraancora consentiti ma fortemente. Le misure per ristoranti, bar, palestre, piscine e sale giochi Il premier Giuseppe Conte ha firmato nella notte ilcon le nuove misure restrittive anti Covid in vigore da domani, 26 ottobre (e fino al 24 novembre). LEGGI ANCHE: Conte: “Crescita contagi preoccupante,… L'articolo Corriere Nazionale.

