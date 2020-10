Morte Serena Greco, rintracciata l’auto grigia fuggita dopo l’incidente: era guidata da uno straniero senza patente (Di domenica 25 ottobre 2020) E’ stata rintracciata l’auto grigia che – secondo alcuni testimoni – sarebbe fuggita dopo il tragico impatto in cui ha perso la vita Serena Greco. Lo scontro mortale è avvenuto poco dopo le 16:00 di venerdì in Corso Trieste, in prossimità dell’incrocio semaforico con via Nomentana. Oltre allo scooter su cui viaggiava Serena, un Piaggio Liberty, sono rimasti coinvolti nello scontro una moto guidata da un uomo, rimasto ferito e ricoverato in codice rosso, una Suzuki Swift, un camioncino Piaggio e, secondo alcuni testimoni, anche l’auto grigia. Tragico incidente in Corso Trieste: rintracciata l’auto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 ottobre 2020) E’ statal’autoche – secondo alcuni testimoni – sarebbeil tragico impatto in cui ha perso la vita. Lo scontro mortale è avvenuto pocole 16:00 di venerdì in Corso Trieste, in prossimità dell’incrocio semaforico con via Nomentana. Oltre allo scooter su cui viaggiava, un Piaggio Liberty, sono rimasti coinvolti nello scontro una motoda un uomo, rimasto ferito e ricoverato in codice rosso, una Suzuki Swift, un camioncino Piaggio e, secondo alcuni testimoni, anche l’auto. Tragico incidente in Corso Trieste:l’auto ...

