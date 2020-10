Metalli rari, la sfida cinese mobilita l’Occidente (e pure Biden) (Di domenica 25 ottobre 2020) La corsa è appena iniziata, ma è già possibile fotografarne le prime istantanee. Si tratta di un nuovo capitolo della competizione internazionale, che vede sempre di più Europa e Stati Uniti impegnati a svincolarsi da una pericolosa e inaffidabile dipendenza dalla Cina e dalla rete delle sue supply chain: quella sui Metalli rari, necessari per la manifattura di prodotti cruciali per la transizione energetica e digitale. Nei giorni scorsi la notizia che Pechino aveva introdotto una nuova legge per il controllo sulle esportazioni in nome della sicurezza nazionale, come raccontato da Formiche.net, ha immediatamente scosso gli animi a Bruxelles e a Washington. Con il pericolo che la Cina possa, per motivazioni interne e in risposta alle mosse dell’amministrazione Trump, potenzialmente decretare severe limitazioni o un vero ... Leggi su formiche (Di domenica 25 ottobre 2020) La corsa è appena iniziata, ma è già possibile fotografarne le prime istantanee. Si tratta di un nuovo capitolo della competizione internazionale, che vede sempre di più Europa e Stati Uniti impegnati a svincolarsi da una pericolosa e inaffidabile dipendenza dalla Cina e dalla rete delle sue supply chain: quella sui, necessari per la manifattura di prodotti cruciali per la transizione energetica e digitale. Nei giorni scorsi la notizia che Pechino aveva introdotto una nuova legge per il controllo sulle esportazioni in nome della sicurezza nazionale, come raccontato da Formiche.net, ha immediatamente scosso gli animi a Bruxelles e a Washington. Con il pericolo che la Cina possa, per motivazioni interne e in risposta alle mosse dell’amministrazione Trump, potenzialmente decretare severe limitazioni o un vero ...

