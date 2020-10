Lillo Petrolo svela di avere il Covid-19 | ' Ho commesso un' imprudenza | è un virus devastante' Poi difende i cinema | ' Sono posti sicuri'

leggoit : Lillo Petrolo svela di avere il Covid-19: «Ho commesso un'imprudenza, è un virus devastante». Poi difende i cinema:… - LDOsocial : 'Sicuramente, avendo avuto l'opportunità di girare un film, la nostra volontà era di fare un omaggio al fumetto, ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Lillo Petrolo

Leggo.it

Lillo Petrolo ha il Covid-19. A darne notizie è stato lo stesso attore durante la sua partecipazione al Festival del cinema di Salerno Linea d'Ombra. Intervistato - tramite un collegamento via webcam ...Da domani 24 ottobre e fino al 31 ottobre torna a Salerno il Festival Linea d'ombra, stavolta in una versione totalmente nuova per via della situazione pandemica in atto. (ANSA) ...