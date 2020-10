La retromarcia di De Luca sull'ordinanza per il lockdown in Campania (Di domenica 25 ottobre 2020) L'annunciata ordinanza di Vincenzo De Luca per il lockdown in Campania oggi non arriverà. Ed è rinviata a data da destinarsi. Il presidente della Regione cambia rumorosamente strada dopo gli annunci ... Leggi su today (Di domenica 25 ottobre 2020) L'annunciatadi Vincenzo Deper ilinoggi non arriverà. Ed è rinviata a data da destinarsi. Il presidente della Regione cambia rumorosamente strada dopo gli annunci ...

kittimanda : RT @bonnie379: Non è una retromarcia, non ci cascate. - kito_mhm : La retromarcia di De Luca sull'ordinanza per il lockdown in Campania -