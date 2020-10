Julianne Moore: «Sono io la Gloria delle donne» (Di domenica 25 ottobre 2020) È orgogliosa, Julianne Moore, di essere la protgonista di The Glorias di Julie Taymor, tratto dal memoir My Life on the Road di Gloria Steinem e di dare il volto a questa icona culturale, oltre mezzo secolo di vita dedicato al movimento delle donne. Non è difficile capire quale sia stato l’entusiasmo dell’attrice di A Single Man e Still Alice quando le offrirono il ruolo.Julianne è come sempre diretta, simpatica. Mai diva, mai impaziente. Radiosa, i lunghi capelli ramati, esibisce una t-shirt nera con la scritta VOTE like a Mother. Attivista anche su Zoom? Julianne ... Leggi su iodonna (Di domenica 25 ottobre 2020) È orgogliosa,, di essere la protgonista di Thes di Julie Taymor, tratto dal memoir My Life on the Road diSteinem e di dare il volto a questa icona culturale, oltre mezzo secolo di vita dedicato al movimento. Non è difficile capire quale sia stato l’entusiasmo dell’attrice di A Single Man e Still Alice quando le offrirono il ruolo.è come sempre diretta, simpatica. Mai diva, mai impaziente. Radiosa, i lunghi capelli ramati, esibisce una t-shirt nera con la scritta VOTE like a Mother. Attivista anche su Zoom?...

Scarlett Johansson produrrà e sarà la protagonista del film di fantascienza “Bride” per Apple e A24. Come riportato da Variety, “Bride“un film la cui trama segue la storia di un brillante imprenditore ...

In una scena di Maps to the Stars Robert Pattinson è impegnato in una scena di sesso bollente nel retro della sua limousine con Julianne Moore. Robert Pattinson interpreta un autista di limousine holl ...

Scarlett Johansson produrrà e sarà la protagonista del film di fantascienza "Bride" per Apple e A24. Come riportato da Variety, "Bride"un film la cui trama segue la storia di un brillante imprenditore ...