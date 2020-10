Giovane piomba in un piazzetta con l'auto e travolge gruppo di giovani: due ragazze in gravissime condizioni (Di domenica 25 ottobre 2020) Spaventoso incidente ieri sera a Genova, nel quartiere di Quezzi, in piazzetta Pedegoli. Un Giovane è piombato con la macchina a tutta velocità travolgendo un gruppo di ragazzi. Quattro i feriti, di cui due ragazze - una incinta - in gravissime condizioni. Il Giovane alla guida è stato identificato dagli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale. Gli investigatori stanno valutando come precedere nei suoi confronti.Secondo quanto ricostruito, non era la prima volta che il guidatore faceva folli corse in strada con la sua Bmw. Ieri sera ha perso il controllo della vettura ed è finito dentro la piazzetta. Nell’urto ha travolto uno scooter e il gruppo di ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 25 ottobre 2020) Spaventoso incidente ieri sera a Genova, nel quartiere di Quezzi, inPedegoli. Unto con la macchina a tutta velocitàndo undi ragazzi. Quattro i feriti, di cui due- una incinta - in. Ilalla guida è stato identificato dagli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale. Gli investigatori stanno valutando come precedere nei suoi confronti.Secondo quanto ricostruito, non era la prima volta che il guidatore faceva folli corse in strada con la sua Bmw. Ieri sera ha perso il controllo della vettura ed è finito dentro la. Nell’urto ha travolto uno scooter e ildi ...

Si è presentata in questura la passeggera che era a bordo della Bmw che sabato sera a Genova è piombata in piazzetta Pedegoli nel quartiere di Quezzi, falciando quattro ragazzine, tra cui una incinta.

