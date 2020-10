Fiorentina, Ribery out con l’Udinese: Iachini si affida a Callejon (Di domenica 25 ottobre 2020) Contro l’Udinese José María Callejón giocherà la sua prima partita da titolare con la maglia della Fiorentina José María Callejón partirà titolare questo pomeriggio in Fiorentina-Udinese. Lo conferma Corriere dello Sport anticipando le possibile scelte del tecnico Giuseppe Iachini per sopperire all’assenza di Franck Ribery. Lo spagnolo sarà il partner d’attacco di Christian Kouame, dato in vantaggio su Dusan Vlahovic. Alle loro spalle agirà Giacomo Bonaventura. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Contro l’Udinese José María Callejón giocherà la sua prima partita da titolare con la maglia dellaJosé María Callejón partirà titolare questo pomeriggio in-Udinese. Lo conferma Corriere dello Sport anticipando le possibile scelte del tecnico Giuseppeper sopperire all’assenza di Franck. Lo spagnolo sarà il partner d’attacco di Christian Kouame, dato in vantaggio su Dusan Vlahovic. Alle loro spalle agirà Giacomo Bonaventura. Leggi su Calcionews24.com

