Ferencvaros- Dinamo Kiev | formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 25 ottobre 2020), match valido per la seconda giornata del gruppo G di Champions League, comprendente anche Juventus e Barcellona, si giocherà mercoledì 28 ottobre alle ore 21 allo stadio Groupama Arena di Budapest. Entrambi hanno perso la gara d’esordio. Quali saranno i possibili schieramenti di? Gli ungheresi si schiereranno con il 4-2-3-1: Dibusz in porta, Lovremincsis, Blazic, Divali e Ladouni in difesa. A centrocampo, agiranno Heister e Kharatin. In avanti, Zubkov, Isael.e Uzuni in appoggio all’unica punta Nguen. Gli ucraini guidati da Lucescu risponderanno anch’ essi con il 4-2-3-1: Buschan tra i pali, Khedziora, Zabarnji, Mikolenko e Karabajev in difesa. A centrocampo, Sydorchuchuk e Andrievsky. In avanti, ...