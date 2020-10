DIRETTA Giro d’Italia 2020 LIVE: assolo di Ganna, quarta vittoria in tasca. Tra poco i big (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.41 Partito il polacco Majka, che ieri è letteralmente scoppiato nella tappa di Sestriere. 15.37 La Ineos ha vinto addirittura 7 tappe in questa Corsa Rosa, 1/3 del totale…Allucinante. E Geoghegan Hart ha buone chance anche di prendersi la maglia rosa. E dire che, dopo il ritiro di Geraint Thomas, sembrava tutto finito per il team britannico. 15.35 Possiamo dirlo senza timore di sbagliarci: Filippo Ganna ha vinto la quarta tappa di questo Giro d’Italia, la terza a cronometro. L’Italia nel complesso si è aggiudicata sei frazioni, 4 con Ganna e 2 con Ulissi. 15.34 Rohan Dennis chiude terzo a 32″32, una manciata di centesimi dietro Campenaerts. Non è andato piano, semplicemente Ganna ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.41 Partito il polacco Majka, che ieri è letteralmente scoppiato nella tappa di Sestriere. 15.37 La Ineos ha vinto addirittura 7 tappe in questa Corsa Rosa, 1/3 del totale…Allucinante. E Geoghegan Hart ha buone chance anche di prendersi la maglia rosa. E dire che, dopo il ritiro di Geraint Thomas, sembrava tutto finito per il team britannico. 15.35 Possiamo dirlo senza timore di sbagliarci: Filippoha vinto latappa di questod’Italia, la terza a cronometro. L’Italia nel complesso si è aggiudicata sei frazioni, 4 cone 2 con Ulissi. 15.34 Rohan Dennis chiude terzo a 32″32, una manciata di centesimi dietro Campenaerts. Non è andato piano, semplicemente...

SkySportMotoGP : ?? MASIA VINCE AD ARAGON ?? ?? Arenas incrementa il vantaggio nel Mondiale ? Caduta per Suzuki nell’ultimo giro ? 1?… - SkySportMotoGP : ?? Subito fuori @takanakagami30, @jackmilleraus e @BradBinder_41 nel primo giro dell'#AlcanizGP ???? LIVE ?… - matteosalvinimi : SEMPRE PIÙ IN CONFUSIONE! Anziché andare a parlare di cose che non sa facendosi smentire dai medici in diretta tiv… - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia 2020 LIVE: show di Filippo Ganna Hindley e Geoghegan Hart per la maglia rosa - #DIRETTA #d’I… - tifoblogIT : In diretta dalle strade del giro d'Italia Ultima tappa : Cernusco sul Naviglio - Milano @giroditalia #Giro103 -